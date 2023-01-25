أقدمت فتاة مصرية على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثامن، بسبب خلافات مع والدها في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وكشفت الجهات الأمنية أن الفتاة تدعى فاطمة. م، وتبلغ من العمر 18 سنة، تخلصت من حياتها بسبب محاولات والدها المستمرة التقليل من شأنها والتشكيك في قدراتها ما أصابها بحالة من اليأس والإحباط.

وكانت الفتاة قد كتبت منشورا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قبل انتحارها، طالبت من خلاله أن يسامحها الجميع.

كماشاركت الفتاة منشورًا على الـ”فيسبوك” لتعليق كتبه والدها على صورة لها يقول فيه: ربنا ياخدك ويريح الدنيا منك، حيث عقبت الفتاة بالقول: أكتر إنسان تعب نفسيتي ربنا يسامحه، مش عارفة أنطق ولا حتى عارفة أقول إيه بس أنا مش كويسة بسببك يا بابا.