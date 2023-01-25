ينتظر غداً الخميس محاكمة الجاني في جريمة إحراق مركبة ما ادى لوفاة قائدها الشاب بندر القرهدي في جدة وذلك بعد أقل من شهر ونصف على ارتكابه الجريمة.

وكان مركز شرطة الجنوبية، قد أحال ملف التحقيق مع مواطن لإشعاله النار في مركبة ووفاة قائدها متأثراً بإصاباته داخل موقف سيارات مشروع الإسكان الجنوبي، إلى النيابة العامة، وذلك عقب استكمال الإجراءات النظامية.

ونجحت «شرطة الجنوبية» في ضبط الجاني في أقل من 24 ساعة على تنفيذ جريمته الشنيعة، وغدره بصديقه وحرق سيارته، تاركاً إياه يصارع الموت.

وكان والد الضحية طه قرهدي، قد كشف أن الجاني كان يرافق الضحية ولده (بندر)، وينام في منزله بحي السنابل.