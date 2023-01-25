قالت أمل كنانة، أخصائية تغذية علاجية، إنه يقال إن الهيل ممكن أن يسبب إجهاض الحمل.

وشددت على ضرورة ألا يتم الإفراط في تناولها وإنما يتم تناولها باعتدال، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكدت أنه لا علاقة للهيل بتقرحات المعدة إلا أنه من الممكن أن يكون تفاعله مع مواد أخرى هو السبب .

أمل كنانة – أخصائية تغذية علاجية: لا علاقة للهيل بتقرحات المعدة لكن من الممكن أن يكون تفاعله مع مواد أخرى هو السبب @ALNEMERK@amalkenanah@Jabeer_f16#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/QcDbftz0ie — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 25, 2023