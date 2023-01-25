أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في هجوم بسكين في قطار إقليمي بشمال ألمانيا.

وقال متحدث باسم شرطة فلنسبورغ، إن الهجوم وقع بعد ظهر الأربعاء على قطار إقليمي بين هامبورغ ومدينة كيل في ولاية شليسفيغ هولشتاين.

وحول هوية المهاجم، نقلت تقارير ألمانية، أنه سوري، وتم اعتقاله على الفور، لكن سرعان ما بدأت الهوية الحقيقية تتكشف، إذ تبين أنه لاجئ فلسطيني منحدر من قطاع غزة.