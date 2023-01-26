ضبط المرور السري بالرياض عدد من قائدي المركبات استخدموا لوحات لا تعود لمركباتهم.

ونشر حساب المرور في تويتر مقطع فيديو يوثق لحظة رصد وضبط قائدي المركبات.

وكان من بين المركبات المضبوطة سيارة مرسيدس ، وهايلوكس وغيرها.

وتضمن المخالفات : استخدام لوحات غير عائدة للمركبة ، وغير مطابقة اللوحة الأمامية للخلفية ، وإجراء تعديل على المركبات دون أخذ الإذن من الجهات المختصة ، وعدم ترك مسافة كافية وأصوات مزعجة وطمس اللوحات وعدم استخدام الأنوار اللازمة للسير ليلاً وتظليل المركبة.