قال المحلل السياسي أحمد الفراج، إن أمريكا ليست عدوا للصين ولا تسعى لإسقاطها بل احتوائها.

وأوضح أحمد الفراج: حجر العثرة أمام امريكا هو بوتين شخصيا، وليس روسيا كدولة، وهذا سبب الحرب الأمريكية-الروسية في اوكرانيا، والتي بدأت فعليا في عام ٢٠١٤.