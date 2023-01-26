كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي للتنفيذيين عن حجم المساهمة المتوقعة للذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2030، حيث سيصل تقريبا إلى 58.8 تريليون ريال أي ما يعادل تقريبا 14%.

كما أن الإنفاق العالمي على الذكاء الصناعي بحلول 2024 سيكون 412.5 مليار ريال، فيما أن عدد الوظائف الجديدة بسبب الذكاء الاصطناعي سيقترب من 97 مليون وظيفة خلال عام 2025.

يذكر أن تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي تواجه بعـض التحديـات التـي قـد تعيـق تنفيذهـا بالشـكل الصحيـح أو الاسـتفادة الكاملـة مـن نتائجهـا.