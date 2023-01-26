كشفت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن هاتف ذكي يتوقع له أن يعيد هواوي إلى رأس قائمة مبيعات الأجهزة الذكية.

وسيحصل هاتف Huawei P60 Pro Plus على هيكل مميز جدا من حيث التصميم، وسيزود بشاشة Super AMOLED منحنية الحواف بمقاس 7.1 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7 الشديد المتانة.

ومن المنتظر أن يحصل هذا الهاتف على شاشة إضافية صغيرة على واجهته الخلفية يمكنها عرض الإشعارات والرسائل والوقت والتواريخ، بينما كاميرته الأساسية فستحصل على 4 عدسات، عدسة أساسية بدقة 200 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 64 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 32 ميغابيكسل، والرابعة بدقة 5 ميغابيكسل.

وذكرت أنه سيعمل هذا الهاتف بذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر شرائح micro SD، وسيتميّز ببطاريته الكبيرة السعة التي ستعمل لمدة 44 ساعة بالشحنة الواحدة تقريبا، وبشاحن فائق السرعة للبطارية باستطاعة 100 واط، كما سيزود بمنفذين لشرائح الاتصال.