كشفت شركة الجندي للمحاماة، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق – للعمل بمدينة الرياض في عدة مجالات إدارية.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- سكرتير إداري.
– أن يكون المتقدم حاصل على درجة الثانوية فأعلى.
– أن يكون لديه خبرة سابقة في المجال.
– القدرة على التعامل مع برامج الأوفيس، وكتابة التقارير، وغيرهم.
2- موظف علاقات عامة.
المتطلبات:
– أن يكون المتقدم حاصل على درجة الثانوية فأعلى.
– أن يكون لديه خبرة سابقة في المجال، وغيرهم.
3: محاسب.
– أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في المحاسبة.
– أن يكون لديه خبرة في المجال بما لا يقل عن ثلاث سنوات، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني : [email protected]
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