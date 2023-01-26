كشفت شركة الجندي للمحاماة، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق – للعمل بمدينة الرياض في عدة مجالات إدارية.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- سكرتير إداري.

– أن يكون المتقدم حاصل على درجة الثانوية فأعلى.

– أن يكون لديه خبرة سابقة في المجال.

– القدرة على التعامل مع برامج الأوفيس، وكتابة التقارير، وغيرهم.

2- موظف علاقات عامة.

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم حاصل على درجة الثانوية فأعلى.

– أن يكون لديه خبرة سابقة في المجال، وغيرهم.

3: محاسب.

– أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في المحاسبة.

– أن يكون لديه خبرة في المجال بما لا يقل عن ثلاث سنوات، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني : [email protected]