أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي، أن ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سيكون نجم الأهلي في الموسم القادم.

وقال “الصرامي” خلال لقائه على برنامج “الحصاد الرياضي”:” على مسؤوليتي ميسي أهلاوي الموسم القادم .. مبروك يا أهلاوية “، مُشيرًا إلى أن الأهلي هو نجم الدوري السعودي للموسم القادم.