أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي، أن ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سيكون نجم الأهلي في الموسم القادم.
وقال “الصرامي” خلال لقائه على برنامج “الحصاد الرياضي”:” على مسؤوليتي ميسي أهلاوي الموسم القادم .. مبروك يا أهلاوية “، مُشيرًا إلى أن الأهلي هو نجم الدوري السعودي للموسم القادم.
سعود الصرامي :
على مسؤوليتي .. "ميسي" أهلاوي الموسم القادم .. مبروك يا أهلاوية ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@L9arami pic.twitter.com/wAcrCN6EnJ
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) January 25, 2023
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