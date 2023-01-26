كشفت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، وينبع، والمدينة المنورة، وأبها، والخبر، والرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: موظف خدمات داخلية (جدة)، مساعد أول/ خدمات مندوبي المستشفى (ينبع)، مساعد أول/ خدمات مندوبي المستشفى (المدينة المنورة)، مساعد أول/ خدمات مندوبي المستشفى (أبها).

وتتضمن الوظائف: مساعد أول/ خدمات مندوبي المستشفى (الخبر)، مساعد أول/ خدمات مندوبي المستشفى (الرياض)، مساعد أول/ خدمات مندوبي المستشفى (عدد 4 وظائف/ جدة)، مدير عمليات المحاسبة (جدة).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الموافق 25 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 فبراير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة بوبا للتأمين.