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الخميس26 يناير

الحمادي: “أبل” و “غوغل” تفرض على مستخدميها استخدام إعلاناتها (فيديو)

منذ 22 دقيقة
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أوضح الخبير التقني المهندس عبد العزيز الحمادي أن شركة “أبل” و “غوغل” تفرض على مستخدميها استخدام إعلاناتها وهذه سياسة احتكارية ضارة للتنافسية

وقال الحمادي :” كل شركة تحاول قدر ماتستطيع أن تستحوذ على أكبر قدر ممكن من المستخدمين وأحد الوسائل لهذا الأمر هي أن تجبر الناس على استخدام مثل هذه الأدوات وفي حال لم يستخدموها تقل بشكل كبير جدا المزايا التي يستفيدون منها”

وأضاف ” فعلى سبيل المثال جوجل اذا استخدمت أدواتها الإعلانية يكافئونك بإظهارك على محركات البحث في المراتب الأولى واذا لم تستخدم اعلاناتهم تذهب إلى النتائج الأخرى لذلك تجبر الناس إنهم يستخدمون اعلانات جوجل، وكذلك الوضع بالنسبة لشركة آبل “.

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