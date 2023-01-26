نالت شاحنات شيفروليه العديد من التعديلات المختلفة على مر السنين، ولكن يعد هذا التعديل لشاحنة شيفروليه سيلفرادو 3500 دوراماكس موديل 2007 الأغرب على الإطلاق لهذا الشاحنة.

وظهرت هذه المركبة للبيع على موقع eBay ويطلق عليها مالكها اسم رازوباك؛ حيث قام ببناء الشاحنة من جديد بإزالة مقصورة القيادة بالكامل والصندوق الخلفي، ليبدأ في بناء هيكل داخلي من الفولاذ تم تشكيلة يدوياً باستخدام أنابيب شديدة التحمل.

وبدت الشاحنة بتصميم خارجي غير مألوف، حيث قام المالك بقطع وتشكيل ألواح الحديد لتشكيل التصميم الخارجي الفريد من نوعه للشاحنة، وواجهته مشكلة في طريقة تركيب النوافذ لذلك استعان بألواح مقطوعة يدوياً مقاومة للكسر بدلاً من الزجاج.

وأخذت عملية بناء هذه الشاحنة مئات الساعات حتى يتم تنفيذها بهذا التصميم، لنشاهدها الآن بتصميم غير مألوف، ولكن تم تنفيذه بدقة عالية، حيث حصلت على شبكة هوائية أمامية كبيرة مع مصابيح شيفروليه كامارو بجانب العديد من القطع الحديدية المصنعة خصيصاً لهذه المركبة.

وزودت الشاحنة بمحرك V8 بسعة 6.6 لتر معدل، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات من طراز أليسون 1000، وتظهر الشاحنة للبيع على موقع eBay الأمريكي بسعر 62 ألف دولار (229 ألف ريال).