شارك المدافع الدولي الإسباني، ولاعب برشلونة المعتزل جيرارد بيكيه أول صورة له برفقة صديقته الجديدة كلارا شيا عبر صفحته على “إنستغرام”.

ويأتي ذلك بعد مرور أسبوعين من إصدار المغنية الكولومبية شاكيرا صديقته السابقة أغنيتها ” Music Sessions Vol. 53 ” التي سخرت منه خلالها.

وأصدرت شاكيرا أغنية Music Sessions Vol. 53 التي ألمحت خلالها لخيانة بيكيه لها مع شيا.

وتعتبر الصورة التي نشرها بيكيه بنفسه عبر حسابه على إنستغرام هي بمثابة إعلان رسمي لعلاقتهما، رغم انتشار صور سابقة للثنائي.

وعلى ما يبدو أن رجل الأعمال واللاعب السابق أراد أن يظهر حبه لكلارا بصورة تنفي الإشاعات حول وجود أزمة في علاقتهما ووجود امرأة أخرى في حياته، بحسب ماركا.

كما تحرص كلارا شيا على غلق صفحاتها على منصات التواقع الاجتماعي أمام المتابعين، إذ تكتفي بقصْرها على أصدقائها فقط؛ ما جعلها غامضة أمام قطاع كبير من المتابعين.

يُذكر أن هناك تقارير إعلامية تحدثت من قبل عن محاولة بيكيه العودة لصديقته السابقة شاكيرا لكنها رفضت، وسط توتر كبير في علاقتهما منذ الانفصال.