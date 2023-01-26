كشفت المذكرات الجديدة التي أصدرها وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، في كتابه “لا تعطِ أي بوصة – القتال من أجل أميركا التي أحب؛ عن مفاجآت كثيرة

ودافع بومبيو في مذكراته عن المملكة بشدة، مشيراً إلى أن علاقته الدبلوماسية مع المملكة كانت تغيظ وسائل الإعلام الأميركية.

وأكد بومبيو في مذكراته على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل إصلاحي “سيثبت أنه أحد أهم قادة عصره، وشخصية تاريخية بحق على المسرح العالمي”.

ولفت وزير الخارجية الأميركي السابق إلى زيارته للرياض، في أكتوبر /تشرين الأول 2018، وقال في كتابه إن “ما جعل الإعلام أكثر جنوناً من نباتي في مسلخ لحوم علاقتنا مع السعودية”.

وقال في كتابه ، اعتقد أن الرئيس (ترمب) شعر بالحسد لأنني كنت الشخص الذي (أغاظ) (واشنطن بوست) و(نيويورك تايمز) وجبناء آخرين لا يملكون أي صلة مع الواقع”.