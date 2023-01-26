أقدم شخص على قتل زوجته وابنه بطريقة وحشية في منطقة الثورة في أم درمان العاصمة الوطنية للسودان.

وقتل الرجل زوجته الحامل في الشهر الثامن وابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات فقط باستخدام سكين بطريقة وحشية،فيما نجت الابنه البالغة 8 سنوات بعد هروبها إلى خارج المنزل وإبلاغ صاحب صيدلية بالحادثة والاتصال بالشرطة.

وأفادت معلومات أولية أن الأب الجاني على أسرته من متعاطي مخدر “الإيس” المنتشر بكثافة في السودان. وألقت الشرطة القبض على الجاني بعد محاولة هرب فاشلة، وتحويل جثامين المقتولين إلى مشرحة أم درمان.