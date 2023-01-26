أصبحت الملازم الطيار سبأ الذنيبات أحد مرتبات سلاح الجو الملكي الأردني، أول أردنية تقود طائرة حربية f-16 في الأردن.

وحلّقت في سماء المملكة الأردنية أمس الأربعاء، أول امرأة أردنية من مرتبات سلاح الجو الملكي الملازم الطيار “سبأ الذنيبات”، منفردة بطائرة حربية مقاتلة إف 16، من قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية.

وصرح قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات: “إن هذا الإنجاز هو تكريس لدعم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لدور المرأة الأردنية بشكل عام والمرأة العسكرية بشكل خاص، وباهتمام مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بها.

وقال أن الملك خاطب المرأة الأردنية بكلمات داعمة: “لا تهبن المشاركة، وتقدمن للأمام”؛ باعتبارهن أولوية لتقدم الوطن ورِفعته.