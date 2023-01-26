أعلنت شركة أمريكية بحثية عن أنها تبحث عن خمسة «حالمين بمنتجات الألبان»، براتب 1000 دولار، لدراسة تهدف إلى معالجة الاعتقاد الشائع بأن تناول الجبن منتجات الألبان الأخرى قبل النوم يؤدي إلى كوابيس.

ويُشار إلى أن المقبولين الخمسة المختارين سيطلب منهم تناول كميات محددة من منتجات الألبان، ومن ثم تتبع نومهم، وتقديم تقييمات مكتوبة لجودة نومهم، ومستوى الطاقة طوال اليوم، وتقارير عن الأحلام والكوابيس بعد تناول منتجات الجبن المختلفة قبل النوم.

وفي السياق، قالت المتحدثة باسم الشركة دوروثي تشامبرز في الإعلان «نحن ندرك أيضاً أن الكوابيس ليست فقط هي التي يمكن أن تسبب الفوضى في ليلة نوم جيدة.”

وأضافت:” أردنا معرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين الأنواع المختلفة من الجبن والأعراض الأخرى التي يمكن أن تجعلك تشعر بعدم الارتياح».

والجدير بالذكر أنه يتم قبول الطلبات حتى 10 فبراير، وستستمر الدراسة لمدة ثلاثة أشهر.