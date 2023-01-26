استقبل الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، بمكتبه، السيدة سارة مينكارا المستشارة الخاصة لحقوق المعاقين الدولية.

وشهدت الزيارة استعراض أهم الأنشطة والبرامج البحثية التي يقوم بتنفيذها المركز والشراكات والتحالفات التي يعقدها مع العديد من الجامعات والجهات والمراكز العالمية المتخصصة في مجال أبحاث الإعاقة.

واطلع الوفد الزائر على العديد من البرامج التي تعنى بتمكين المعاق، ودمجه في المجتمع، وتهيئة بيئة مناسبة خالية من العوائق، لتسهيل أمور حياته ونشاطاته اليومية، وجعله عنصرا فاعلاً في المجتمع.

و في ختام الزيارة، أبدت سارة مينكارا سعادتها البالغة بهذه الزيارة، وشكرت باسمها والوفد المرافق الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز والقائمين على إدارة المركز على ما لمسوه من حفاوة وترحيب، وما شاهدوه من تطور وتقدم كبيرين في مجال أبحاث الإعاقة، بما يعود بالنفع ليس على المملكة فقط بل على الجميع.