أوضحت الدكتورة سلمى البرقاوي، استشارية أمراض وجراحة الجلد والليز، الأشخاص الأكثر عُرضة لحساسية القطط.

وقالت سلمى البرقاوي، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن الأكثر عرضة لها هم من لهم خلفية للحساسية مثل حساسية الجلد أو الأنف أو الصدر، وستشعر بمعاناتك من حساسية القطط حال تعاملك معها لبعض الوقت.

وذكرت أن أعراض حساسية القطط تتمثل في: حكة في الأنف، العطس، سيلان الأنف، احمرار العين، ويمكن أن يتطور لحكة شديدة في الجسم أو صعوبة في التنفس والشعور بحشرجة في الحلق.

وأشارت الاستشارية، إلى أن حساسية القطط تكون بسبب البروتينات الموجودة في الوبر أو الشعر واللعاب والبراز، مما يتسبب في حدوث الحساسية وظهور أعراضها.