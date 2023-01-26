أعلن والد الشاب المغدور بندر القرهدي، اليوم الخميس، صدور حكم الإعدام بحق قاتل ابنه بإشعال النار في مركبته وهو بداخلها في جدة.

وظهر المحامي عبدالعزيز القليصي، في مقطع فيديو من أمام المحكمة الجزائية المختصة بجدة وهو برفقة والد المغدور معلقًا: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضى بعد مرور شهر ونصف من المحاكمة تم صدور الحكم في قضية المغدور والشهيد بندر القرهدي (بالقتل تعزيراً) ضد المدعي عليه”.

وقال والد المغدور على صدور هذا الحكم: “إن ينصركم الله فلا غالب لكم ، اليوم الحمد لله تعالى حكم على الجاني بركات بالقصاص تعزيراً وأحق العدل بهذا البلد الطيبة الطاهرة منذ أن أسست على يد ولاة الأمر”.

اقرأ أيضًا: