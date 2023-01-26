أوضح الأمير سعود بن طلال محافظ الأحساء أن المحافظة مهيأة لجلب المستثمرين، مؤكداً أنهم يستطيعون الاستثمار باطمئنان.

وقال الأمير سعود :” نسبة النمو على السجلات التجارية عالية جدا وهي 14٪ ويرجع ذلك لثلاث أسباب رئيسية، أولها جذب الاستثمار وأن البنية التحتية متوفرة وعديدة في الأحساء، كما أن الموارد البشرية متوفرة بشكل عالي جدا، إلى جانب أن القوة الشرائية عالية في الأحساء”.

وأضاف ” اليوم أي مستثمر يحضر الأحساء ثلاث أشياء أساسية، وهي النمو العالي، والفرص واضحة، والبنية التحتية موجودة والقوة الشرائية، هنا يستطيع الاستثمار ”