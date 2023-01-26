طعنت أم ابنها البالغ من العمر 5 سنوات حت الموت وأنهت حياتها على الفور؛ حيث اكتشف الزوج جثة زوجته يي تشين وابنهما الصغير ، حين عاد إلى منزله بعد اصطحاب ابنته الثانية من المدرسة إلى المنزل.

وذكرت التحريات، أن الأم التي أنهت حياتها بعد قتلها لابنها، كانت تعاني من الاكتئاب والقلق والصداع والأرق، حيث طلبت المساعدة النفسية من هيئة الصحة البريطانية.

وقبل الحادث بأسبوع، أجرت الأم لقاء مع طبيب نفسي بحضور زوجها عبر تطبيق زوم، وتحدثت عن ميولها لإنهاء حياتها، وبعد هذا اللقاء أقدمت الأم على قتل طفلها وإنهاء حياتها في نفس اللحظة.