صور.. مميزات وأسعار أودي A6 موديل 2023 في المملكة

تعتبر أودي A6 موديل 2023 واحدة من أفضل السيارات السيدان الفاخرة المتواجدة في المملكة .

وتعمل سيارة أودي A6 موديل 2023 بمحرك 4 سلندر تيربو سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 248 حصان، أو محرك 6 سلندر تيربو سعة 3000 سي سي، يعطي قوة 335 حصان، أو محرك 6 سلندر مزدوج التيربو سعة 2900 سي سي، بقوة 444 حصان، أو محرك 8 سلندر مزدوج التيربو سعة 4000 سي سي، تبلغ قوة 591 حصان، متصلين بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات .

و تتميز أودي A6 موديل 2023 بالعديد من وسائل الأمان منها، كاميرا خلفية قياسية، وخلفية تنبيه الاصطدام، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ومساعدة الحفاظ على المسار، ونظام المساعدة عند التقاطعات، وكاميرات محيطة، ورؤية ليليه، وشاشة معلومات رأس ومراقبة النقاط العمياء .

وتأتي مقصورة سيارة أودي A6 موديل 2023 بالعديد من وسائل الرفاهية منها، تنجيد جلدي قياسي، ومقاعد أمامية قابلة للتعديل، ونظام تدفئة وتبريد وتدليك، ومساحات قدم واسعة في الأمام والخلف، ونظام دعم ظهر وأسطح ناعمة في جميع أنحاء المقصورة، ونظام Audi MMI، وشاشتين مركزيتين ، وتدعم أوامر Amazon Alexa الصوتية، و Apple CarPlay، و Android Auto، و منفذ USB، ونظام صوتي، وشاشة لمس مقاس 10.1 بوصة، ونظام صوتي متميز من Bang & Olufsen، وتكيف هواء رباعي المناطق، وفتحة سقف بانوراما.

وخارجيا تأتي سيارة أودي A6 موديل 2023 بتصميم حاد في الواجهة الأمامية بسبب شبك أودي السداسي المتواجد في المقدمة بخطوط كرومية، ومصابيح LED، وإضاءة نهارية، وخطوط بارزة ديناميكية على غطاء المحرك والجانبين، و مصابيح LED خلفية، وجناح بسيط مدمج بالغطاء، وصندوق أمتعة خلفي.

وتباع سيارة A6 موديل 2023 في السعودية بسعر 249 ألف ريال بعد الضريبة.