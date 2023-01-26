أكد الإعلامي عبدالله الفهيد مقدم برنامج الحصاد الرياضي، أن الفريق الخاص بـ ليونيل ميسي نجم باريس سان جير من محاميين وإداريين الآن في الرياض للاطلاع على ما سيتم تقديمه لميسي من سكن وغيرها .

وقال الفهيد، من خلال تويتة نشرها عبر حسابه الرسمي بتويتر:” أن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمه جدًا”، مُشيرًا إلى أن ميسي هلالي العام القادم.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان فريقه الحالي، في شهر يونيو القادم، دون التوصل لاتفاق بتمديده، كما أشارت التقارير إلى أن المفاوضات حاليًا وصلت إلى طريق مسدود.