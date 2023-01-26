أطعمة تضر بصحة العظام

يرتكز وزن الجسم بالكامل على بنية العظام، لذلك من المهم جدًا أن تكون لديك عظام قوية وصحية، بالإضافة إلى دعم الجسم وتشكيله، فإن وظيفة العظام هي حماية الأعضاء مثل الدماغ والرئتين، كما أنها تخزن المعادن وتنتج خلايا الدم الحمراء والبيضاء.

وتعد العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبروتين و”فيتامين د” ضرورية لتحسين صحة العظام، وتحصل على كل هذه الأشياء من الطعام الذي تتناوله، فيما بدأ خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام في الازدياد لدى الأشخاص الذين تناولوا المزيد من عناصر الملح في الصين.

وذكرت دراسات، أن الاستهلاك المفرط للأشياء الحلوة لا يجعل العظام ضعيفة فحسب، بل هو أيضًا سبب رئيسي للعديد من الأمراض الخطيرة مثل مرض السكري، كما أن استهلاك الكافيين مرتبط بانخفاض كثافة العظام لدى النساء، بينما استهلاك الكحول يزيد من فرص الإصابة بالكسور، كما أن الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء ضار أيضًا بالعظام.