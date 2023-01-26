أفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، بأن أمرًا أميريًا صدر بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح وحكومته.

وقالت أن الأمر شمل بتكليف كل وزير بتصريف العاجل من شؤون منصبه.

وجاء نص الأمر الأميري على ما يلي:

قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الدستور.

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م، بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 5 أكتوبر 2022 بتعيين رئيس مجلس الوزراء.

– وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة.

– وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

أمرنا بالآتي:

مادة أولى: تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

مادة ثانية: يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.