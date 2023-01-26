أوضح فهد الجبير أمين الشرقية أنه قريباً سيتم توقيع اتفاقية مع وزارة الثقافة لمشروع نبض الخُبر.

وقال الجبير :” استراتيجية مقام الوزارة لخلق بيئة جاذبة كأداة ومدخل لجذب المستثمرين سواء لدراسة أو تهيئة الفرص وتسهيل الخدمات والإجراءات وكذلك الاستفادة النسبية من كل موقع”

وأضاف ” هناك تعاون مع وزارة الثقافة في مشروع نبض الخبر سيتم توقيعه في فترة قريبة، أيضا هناك النقل البحري فاليوم حاضرة الدمام بها خمس مدن تقع على شريط بحري بمسافة ٨٠٪ كيلو متر ومستقبلا هناك فرصة للامتداد أكثر وأكثر لجهات أخرى ”

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1618540481167638529?t=zcaJfMOPvZtt6ECBJbVU5g&s=09