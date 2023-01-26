تستعد الدرعية لانطلاق منافسات الجولتين الثانية والثالثة من سباق العالم إي بي بي فورمولا إي في موسمها التاسع، غدًا الجمعة.

ويستمر سباق العالم إي بي بي فورمولا إي حتى الـ28 من يناير الجاري، بمشاركة نجومٍ عالميين، والذي سيقام تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023).

وتعد الدرعية جوهرة المملكة، حيث أنها احتضنت لأول مرة هذا النوع من السباقات عام 2018، من خلال إقامة إحدى الجولات، والتي حصد لقبها البرتغالي أنطونيو دا كوستا، فيما حصل البريطاني سام بيرد على أفضلية الجولة الأولى لعام 2019، وكذلك مواطنهُ ألكسندر سيمز الذي فاز بالجولة الثانية.

بينما في عام 2021، دخلت المملكة تحدياً جديداً، وذلك من خلال إقامة سباق الفورمولا إي ليلاً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيثُ دوّن البريطاني سام بيرد اسمه بطلاً، وذلك بنيل لقب الجولة الأولى.

وواصلت الدرعية بعد ذلك استضافة الجولتين الأولى والثانية من سباق فورمولا إي 2022، وقد نجح بالحصول على أفضليتها كل من الهولندي نِك دب فريز، والسويسري إدواردو مورتارا.

يُذكر أن سباق الفورمولا إي في نسخته الجديدة 2023م، سيقام على حلبة يبلغ طولها 2.495 كم، وتضم 21 منعطفاً، فيما خضعت شروط بناء هذه الحلبة لمتطلبات المحتوى المحلي.