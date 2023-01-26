وقع حادث سير في ولاية ملاطية جنوب شرقي تركيا، حيث تدهورت حافلة نقلٍ كبيرة سقطت في بحيرة سد كاركايا، بعدما فقد السائق السيطرة عليها، رغم أنه حاول الابتعاد عن البحيرة، لكن محاولاته باءت بالفشل.

ووثق مقطع فيديو، صراخ السائق والركّاب الذين كانوا ينتقلون عبر حافلة نقلٍ داخلي من منطقة باطال غازي إلى باسكيل في ولاية ملاطية بعدما سقطت في البحيرة، وقد وثّقت كاميرات المراقبة، الداخلية والخارجية، محاولة السائق والركّاب الخروج من الحافلة بعد سقوطها.

وتسبب خروج الحافلة عن السيطرة ووقوعها في البحيرة في إصابة 4 ركابٍ بجروحٍ طفيفة، وفق ما أفادت وسائل إعلامٍ تركية محلّية والتي أشارت إلى أن الحافلة كانت تقلّ عدّة أشخاص ولم تكن ممتلئة ولذلك لم تُسجّل أي حالة وفاة جرّاء الحادث، في حين تمّ نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وذكرت وسائل إعلامٍ محلّية، أنه حصل عطل في مكابح الحافلة وهو ما أدى لفقدان السائق السيطرة عليها وسقوطها في البحيرة.

Malatya'da Battalgazi ile Baskil arasında sefer yapan feribota yolcu taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak Karakaya Baraj Göleti'ne düştü. — Yeni Şafak (@yenisafak) January 26, 2023