تداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حديث عن استزراع اللحوم، للتغلب على ارتفاع أسعارها الملحوظ والذي تشهده الأسواق حالياً، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل .

وتسائل عدد كبير من رواد مواقع التواصل بحس فكاهي حول كيفية زراعتها، وهل ستكون اللحوم المزروعة نفس المذبوحة التي يتناولها المواطنون أم لا .

وقال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بـ”جامعة عين شمس بمصر :” ما نحن بصدده هو عملية استزراع للحوم وليس زراعة، كما اعتقد البعض، لافتاً إلى أن عددا من الدول كسنغافورة وأميركا وهولندا وإسرائيل ومؤخراً قطر تصنع اللحوم في المختبرات بالفعل حاليًا.”

وأوضح أن مرحلة إنتاج قطع اللحوم فكرة مبنية على الخلايا الجذعية، وهي موجودة في كافة الكائنات الحية، لافتًا أن استزراع اللحوم يتم عن طريق أخذ مجموعة من الخلايا الجذعية من المرحلة الجنينية بتقنية معينة وبعد ذلك تحويلها إلى خلايا الجين، ويؤخذ جزء منها ويطبق عليه ما يسمى بعملية الإنماء لتكوين تريليونات الخلايا”.

وفي السياق، أشار “جلال” إلى أن تلك الخلايا سوف يجرى لها عملية تخصصية، ويتم وضعها في المفاعل الحيوي، ثم يجرى لها تكاثر لتكوين الأنسجة، وبعد ذلك نقوم بتجميع كل الأنسجة بإحدى التقنيات التي تساعد على هذا الأمر، والتي ينتج من خلالها قطعة اللحم.