كشفت تسريبات عن نظام تشغيل “آي أو إس 17” على هواتف “آيفون”.

وأوضحت التسريبات أن “آي أو إس 17” قد لا يتمتع بالكثير من التغييرات المرئية أو إصلاحات بصرية ضخمة، إلا أنه قد يتضمن قدرًا أكبر من الاستقرار والكفاءة، والذي سيصدر سبتمبر المقبل، إضافة إلى سلسلة هواتف “آيفون 15”.

وسيدعم نظام هواتف “آيفون” بصورة أكبر تكامله في العمل مع سماعات الرأس الخاصة بالواقع الافتراضي والمعزز والساعات الذكية.

كما سيتم بعض التغييرات المتعلقة بالتنقل بداخله، وسيتم تبسيط تطبيق البريد الإلكتروني، و تحسين التذكيرات والملفات، كما سيشهد تطبيقي “Fitness”، و”Wallet” بعض التغييرات الطفيفة.