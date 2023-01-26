تنتشر “موضة التشبه بالحيوانات” بشكل كبير في اليابان، آخرهم قصة المهندس الياباني “تورو أويدا” الذي حول نفسه لـ “ذئب” من خلال رداء خاص كلفه الملايين.

وقال المهندس الياباني :“لم أعد أشعر أني إنسان” بهذه الجملة وصف شعوره عند ارتداء “رداء الذئب المصنوع بحرافية كبيرة تجعله يشبه الحيوان المعروف” مقابل (3,056,729.36 ين ياباني)

فيما أقدم شخص آخر يدعى توكو على تحوله لكلب إلا أنه أخفي ذلك عن أصدقائه، منوها: “نادرًا ما أخبر أصدقائي لأنني أخشى أن يعتقدوا أنني غريب ويبدو عني، كما بدت عائلتي مندهشة للغاية عندما علموا أنني أصبحت حيوانًا”.

وكلف الرجل الياباني زي تحوله “إلى ” كلب لا يظهر للناس عبر الصفحات الخاصة به على السوشيال ميديا إلا بزي الحيوان يمشي مثله ويتظاهر بأكل أكله وشرب مشروبات غير معتادة له مثل المشروبات الغازية أيضا،”2,012,950.00 ين ياباني”.

انفق الرجل الياباني “توكو” صاحب قناة “أريد أن أكون حيوانا 動物 に な り た い”، هذا المبلغ الكبير لممارسة هوايته حيث يريد أن يصبح حيوانا وتحديدا كما أوضح “أريد حياة مرفهة بدون ضغوط كالكلاب”

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