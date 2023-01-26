قامت محكمة الجنايات الكبرى بالأردن، بإصدار قرارها بحبس متهم سبع سنوات، بعد أن توفيت شقيقته إثر لكمة وجهها لها بقبضة يده على بطنها ما أدى إلى وفاتها.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما توجهت المجني عليها لزيارة عمتها، وهناك التقت بشقيقها المتهم بالإضافة إلى شقيقتها، حيث لاحظ المتهم بأن شكل شقيقته غير طبيعي، فاعتقد أنها على خلاف مع زوجها، وعندها أدخلها إلى إحدى الغرف وقام بسؤالها والاستفسار منها في حال وجود خلاف مع زوجها، وكرر عليها السؤال أكثر من مرة، إلا أنها لم تجبه، فوجه لكمه بقبضة يده على بطنها وغادر الغرفة.

وخرجت المجني عليها وجلست مع عمتها، وبعد حوالي نصف ساعة بدأت تشعر بالألم في منطقة البطن والخاصرة، وعند محاولتها النهوض سقطت أرضًا، وفي اليوم التالي حضر المتهم واصطحب شقيقته إلى الطبيب الذي نصح بأدخالها الى المستشفى .

كما أكد الطبيب أنها تعاني من هبوط بضغط الدم، ومع ذلك عادت المجني عليها إلى منزلها، ولدى حضور زوجها وجد جسدها باردًا؛ لتفارق بعد ذلك الحياة .

والجدير بالذكر أن الطب الشرعي أكد أن سبب الوفاة؛ هو النزف الدموي داخل التجويف البطني والحوضي الناتج عن تهتك الشريان للأمعاء الناتج عن ارتطام البطن بجسم صلب، ولدى التحقيق مع المتهم اعترف بقيامه بضرب شقيقته بقبضة يده على بطنها.