شهدت مدينة فيلادلفيا في ولاية بينسلفانيا الأمريكية، جريمة قتل راح ضحيتها طالب مبتعث سعودي طعناً.

وكشف وسائل إعلام أمريكية أن الطالب المغدور تم العثور على جثته يوم الاثنين 23 يناير الجاري، مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث في المبنى الذي يقطن فيه.

وتبين أن المتهمة تدعى نيكول ماري رودجرز 19 عاما من كولومبوس، جورجيا، وتواجه تهماً بالقتل وجار البحث عنها حالياً.

ورصدت الشرطة أمكافأة قدرها 20,000 دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال المتهمة الهاربة.