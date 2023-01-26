علق مدرب منتخب المغرب في منافسات كأس العالم 2022، وليد الركراكي، على المباراة التي ستقام بين فريقي الهلال والوداد المغربي ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وقال إن المباراة بين الفريقين متكافئة لأن الهلال فريق عملاق في المملكة وآسيا. ووصف الهلال بأنه ريال مدريد آسيا.

وأضاف أن الفريقين لديهما أيضا مشجعين ولاعبين على مستوى عال جدا، لكن اللعب في المغرب سيساعد الوداد أكثر من الهلال.

يذكر أن الهلال سيواجه نظيره الوداد المغربي في 4 فبراير المقبل، وذلك ضمن منافسات كأس العالم للأندية لكرة القدم في المغرب.