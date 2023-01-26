رفضت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الخميس، طلب التماس النظر في الحكم النهائي بإعدام قاتل فرح أكبر والصادر من التمييز.

وكانت محكمة التمييز قد أصدرت حكمها النهائي في قضية قتل الشابة فرح حمزة أكبر التي لقيت مصرعها قبل عام ونصف العام، والمتهم بها العسكري فهد صبحي محي الدين.

وتعتبر تلك القضية واحدة من أشهر جرائم القتل في الكويت، وأدانت المحكمة المتهم وقضت بإعدامه شنقًا وإلغاء حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بالسجن المؤبد.

وكان الجاني قد خطف الشابة بعد تتبعها، وطعنها وألقاها أمام المستشفى ليتم ضبطه بعد ساعات قليلة.