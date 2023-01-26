حسم ملف استضافة المملكة لكأس آسيا 2027 الأربعاء المقبل

يعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل الجمعية العمومية العادي الثالث والثلاثين .

وسيشهد كونجرس الإتحاد الآسيوي، انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي ووممثلي القارة الآسيوية لعضوية مجلس الفيفا، واختيار البلد المنظم لكأس آسيا 2027 ، مع بقاء ملف وحيد في السباق وهو ملف المملكة.

كما سيتم استعراض النجاحات المتتالية للاتحاد القاري خلال السنوات الأخيرة، وكيف استطاع أن يعبر الاتحاد أكبر التحديات وأصعبها، مع جائحة كورونا، بالإضافة للنجاحات التسويقية وزيادة المداخيل، بالإضافة للتصديق على توصيات اللجان وأبرزها التطوير الشامل لبطولات الأندية ودوري أبطال آسيا.