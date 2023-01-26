أثار تمثال فرعوني جديد في محافظة أسيوط المصرية، حالة من الجدل والسخرية في الساعات الماضية.

وكتب أحد نشطاء مواقع التواصل: “ما زالت أبو تيج تبهر العالم.. عقب إزالة التمثال الفرعوني القديم يصممون تمثالًا جديدًا يثير الدهشة والأهالي يلقبونه بزوجة التمثال القديم”.

وكان تمثال فرعوني جرى تصميمه ووضعه بأحد الميادين بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط جنوب مصر، قبل أيام، قد أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد إثارة التمثال للجدل، أعلن مركز ومدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، إزالة التمثال الفرعوني.