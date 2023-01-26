كشف مستشار القانوني، عبدالعزيز القليصي، عن ردة فعل والد المغدور بندر القرهدي الذي قتل حرقا على يد صديقه الذي غدر به في جريمة بشعة وقعت منذ شهر ونصف.

وقال “القليصي” إن والد القرهدي شعر برضا تام وفرحة كبيرة بعدما حكم بالقصاص ممن غدروا بابنه، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وثمن المستشار القانوني الجهود التي بذلتها وزارة العدل لسرعة محاكمة الجاني في القضية، لافتا إلى أنه تم الفصل في القضية بسرعة كبيرة، مؤكدا أن الحكم أفرح الجميع.