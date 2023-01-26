صرح فينسينت أبو بكار بعد مغادرته نادي النصر وانتقاله إلى بشكتاش التركي، بأنه سيساعد زميله السابق في النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، على العودة إلى بشكتاش، في حال أراد تاليسكا الرحيل.

ومن جانبه اعتبر الإعلامي الرياضي محمد البكيري، أن المهاجم الكاميروني غاضبا من مغادرة نادي النصر قائلا: “أبو بكر يحرّض تاليسكا على مغادرة النصر.. يبدو أن المحترف الكاميروني أبو بكر غاضب من الطريقة التي لفظه بها نادي النصر كمحترف في صفوفه قبل نهاية عقده، لقيد الأسطورة كريستيانو رونالدو مكانه. عندما وجه نداءً إلى زميله البرازيلي أندرسون بقدرته على إعادته إلى الدوري التركي”.

يذكر أن أبو بكار، انضم إلى النصر في 2021 في صفقة انتقال حر، وقد شارك في 39 مباراة بكل المسابقات، وأحرز 13 هدفًا.