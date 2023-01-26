قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام للسوق السعودي أغلق اليوم الخميس عند 10821 وبقيمة بلغت 3.7 مليار ريال.

وأكد صحة ما توقعه بشأن أن أهم النقاط في هذا الأسبوع هي نقطة الدعم 10386 وأن الهدف فهو 10820 ومازال قائما وأن يكون التذبذب واستمراره بين هاتين النقطتين مع تفرد بعض الشركات بالصعود أو الهبوط حسب توقعات ونتائج كل شركة.

وأضاف :”نتابع النقطة 10820 والتي أغلق عندها المؤشر والتوقع ما زال بتذبذب عرضي عندها وقريب منها حتى إعلان نتائج الشركات الكبرى فأن كانت قوية وتفوق التوقعات فراح نخترق القناة الهابطة باذن الله التي بدأت من القمة 14000 تقريبا”.

وتوقع أن يدخل في موجة تصحيحية بسيطة لاعادة التقييم من الصناديق وكبار المستثمرين.