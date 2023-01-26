قال عمر الشلاش، أستاذ علم النفس المشارك، إن على الأم أن تراجع علاقتها بطفلها والتي دفعته إلى الكذب.

وأضاف أن الأم من المحتمل أنها ترفض طلبات طفلها بشكل مستمر دون إبداء الأسباب ما يجعله يخفي أحيانا بعض الأمور عنها، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وشدد على ضرورة أن تحرص الأم على جعل نجلها يشعر بأنه تحس به وتعرف مشاعره وتتفاهمها.