قال عمر الشلاش، أستاذ علم النفس المشارك، إن على الأم أن تراجع علاقتها بطفلها والتي دفعته إلى الكذب.
وأضاف أن الأم من المحتمل أنها ترفض طلبات طفلها بشكل مستمر دون إبداء الأسباب ما يجعله يخفي أحيانا بعض الأمور عنها، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.
وشدد على ضرورة أن تحرص الأم على جعل نجلها يشعر بأنه تحس به وتعرف مشاعره وتتفاهمها.
كيف أعدل سلوك ابني في حال اكتشاف أنه يخبئ عني أمر ما أو يكذب في أمور معينة؟..
د. عمر الشلاش – أستاذ علم النفس المشارك يجيب@OmarAlShelash#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qAOl7HFXIt
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 26, 2023
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