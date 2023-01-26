أعلن وزير العدل الأمريكي، الخميس، تفكيك شبكة دولية لفيروس الفدية مسؤولة عن محاولة ابتزاز بمئات ملايين الدولارات.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية، أن خلية الفدية الإلكترونية المفككة ابتزت 100 مليون دولار من مئات الضحايا عالميا.

وكان أحد المتسللين ادعى أنه حصل على بيانات 400 مليون مستخدم على تويتر، وطلب من الرئيس التنفيذى للشركة إيلون ماسك شرائها حتى يتمكن من تجنب دفع غرامة من الاتحاد الأوروبي لخرق بيانات GDPR، حيث قدم ممثل التهديد أيضًا عينة من البيانات كدليل ويدعي أنها تتضمن رسائل بريد إلكتروني بالإضافة إلى أرقام هواتف المشاهير والسياسيين وغيرهم.

ويحاول البائع إبرام صفقة مع الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك لشراء البيانات لتجنب دعاوى القانون العام لحماية البيانات GDPR، وجاء في رسالة المخترق “تويتر أو إيلون ماسك إذا كنت تقرأ هذا، فأنت تخاطر بالفعل بغرامة التي تزيد عن 5.4 مليون خرق لـ 400 مليون مستخدم، وأفضل خيار لك لتجنب دفع 276 مليون دولار من غرامات انتهاك القانون العام لحماية البيانات كما فعل فيسبوك (بسبب سرقة 533 مليون مستخدم) هو شراء هذه البيانات حصريًا”.