أعلنت أمانة الأحساء أن لجنة معالجة الانتشار العشوائي للباعة الجائلين تبدأ بنقل الأسواق الأسبوعية بمدينة الهفوف إلى المواقع البديلة.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار حملة معالجة الانتشار العشوائي للباعة الجائلين، ورفع نسب الامتثال والتراخيص والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين والحد من الانتشار العشوائي للعمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة وتفعيل الحاضنات البلدية.

وأكدت أنه يجري العمل من خلال اللجنة على تطبيق نظام مكافحة التستر التجاري ونظام المرور ولائحته التنفيذية، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة وجدول الجزاءات والغرامات البلدية واشتراطات الحاضنات البلدية للباعة المتجولين.

كما يجري نقل سوق الأحد بالفاضلية وسوق الإثنين بالربوة وسوق الخميس بالخالدية وسوق الجمعة بالمحدود، مع قيام الأمانة حسب الاختصاص بتوفير مواقع بديلة منظمة لإتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين بممارسة نشاط البيع الجائل وفق الأنظمة والتعليمات وتوجيه الباعة للمواقع البديلة وهي: منتزه الملك عبد الله البيئي -سوق الحرفيين – سوق الخضار المركزي (الملابس والإكسسوارات فقط).

ودعت الأمانة جميع المواطنين السعوديين الراغبين بممارسة نشاط البيع الجائل للمتاجر والعربات المتنقلة في الأسواق، أو الحدائق إلى تقديم طلب رخصة عبر منصة بلدي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.