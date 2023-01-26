أكد هشام الجضعي، رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن الهيئة لديها رغبة بتسجيل الأدوية بشكل أسرع لتوفيرها للمريض.

وأضاف أن الهيئةتعمل الآن على تسجيل أدوية واعدة قبل أن يتم تسجيلها في دول أخرى في العالم، وذلك وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

وأكد أن الهيئة مستمر في هذا الأمر من أجل تقديم علاجات مميزة لعدد من الأمراض المستعصية في المملكة.