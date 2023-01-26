تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من الفوز على النصر بثلاثة مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

وشهد الشوط الأول تقدم الاتحاد بهدفين، حيث أحرز رومارينيو هدفا في الدقيقة 15، ثم تبعه اللاعب عبدالرزاق حمدالله بهدف آخر في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني تمكن تاليسكا من إحراز هدف لصالح النصر في الدقيقة 67 من عمر اللقاء واختتم عبدالعزيز البيشي اهداف المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 92.

بهذا الفوز يتأهل الإتحاد إلى المباراة النهائية في مواجهة تجمعه مع فريق الفيحاء الذي فاز اليوم على فريق الهلال.