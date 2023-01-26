رأى المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي، أن الدراسة الحضورية أفضل للطلاب من الدراسة “عن بُعد” خلال شهر رمضان.

وقال الحمادي خلال برنامج “ياهلا”، إن حملات المطالبة بالدراسة عن بُعد في رمضان تقودها حسابات مجهولة.

وأضاف: “هناك دراسة أكدت أن الفاقد التعليمي في التعليم عن بُعد خلال الجائحة يوازي تحصيل 5 سنوات “.