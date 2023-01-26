رأى المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي، أن الدراسة الحضورية أفضل للطلاب من الدراسة “عن بُعد” خلال شهر رمضان.
وقال الحمادي خلال برنامج “ياهلا”، إن حملات المطالبة بالدراسة عن بُعد في رمضان تقودها حسابات مجهولة.
وأضاف: “هناك دراسة أكدت أن الفاقد التعليمي في التعليم عن بُعد خلال الجائحة يوازي تحصيل 5 سنوات “.
المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي: الدراسة الحضورية أفضل للطلاب من الدراسة "عن بُعد" خلال شهر رمضان @adviser_20@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HhW1rWZFXO
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 26, 2023
المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي: هناك دراسة أكدت أن الفاقد التعليمي في التعليم عن بُعد خلال الجائحة يوازي تحصيل 5 سنوات @adviser_20@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/8ael0MS89t
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 26, 2023
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