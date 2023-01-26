تهكم الناقد الإعلامي محمد البكيري على حكم مباراة الاتحاد والنصر والناقل الذي تولى بث أحداث اللقاء.

وقال “البكيري”: الاتحاديين مو عارفين يلاقونها من الناقل ولا من الحكم محايدين بصراحة !!؟”، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع تويتر.

وأشاد بالهدف الذي أحرزه لاعب الاتحاد مهند الشنقطي، وقال حرام كفاية ..عقدتهم.. جننتهم يا اتحاد.. الاتحاد يا سيد النوادي وسيدهم”.

وتابع :”بثلاثية الى نهائي كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة. والمرة الثالثة الذي يطيح بها الاتحاد فريق النصر في مباراة خروج مغلوب منذ 2017، لعبتك يا الاتحاد”.

يذكر أن الاتحاد تأهل بهذا الفوز إلى المباراة النهائية من كأس السوبر ليواجه بذلك فريق الفيحاء الذي فاز اليوم على فريق الهلال.