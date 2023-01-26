عبر الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، عن سعادته بفوز الاتحاد على فريق النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وقال “جستنيه”:خلصنا عليهم .. جيبوا ومن تجيبوا.. الاتحاد عقدتهم الازلية..الف مبروك للاتحاد فوز مستحق وبجدارة وبالرحمة ، وتأهل الاتي للسوبر النهائي الله الله قلتها حنفوز حنفوز “، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع تويتر.

يذكر أن الاتحاد تأهل بهذا الفوز إلى المباراة النهائية من كأس السوبر ليواجه بذلك فريق الفيحاء الذي فاز اليوم على فريق الهلال.